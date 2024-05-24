Сирены сработали во всех регионах Украины третий раз за день

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины третий раз за день. Об этом сообщается на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

В том числе сирены сработали в Киеве.

Тревога была объявлена в 22:30 мск. Предупреждение продолжает действовать.

До этого воздушная тревога на Украине объявлялась в 20:22 мск.

Первые предупреждения об угрозе с воздуха появились в Киеве в 13:25 мск 24 мая. Через три минуты красная зона распространилась на все регионы страны.

За несколько часов до этого предупреждение о воздушной тревоге было объявлено в Киеве, а также Киевской и Черниговской областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее город Дергачи под Харьковом подвергся ударам.