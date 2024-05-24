Украинские войска обстреляли село в Белгородской области

Украинские войска обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.

«Село Новая Таволжанка <...> подверглось атаке ВСУ с помощью FPV-дрона», — отмечается в публикации.

Согласно информации Гладкова, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сдетонировал при падении.

«Никто из мирных жителей не пострадал», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, повреждения получил автомобиль «Газель» и один частный жилой дом, там выбиты стекла и посечен забор.

Незадолго до этого Гладков заявлял, что Вооруженные силы Украины ( выпустили 25 снарядов из реактивной системы залпового огня по селу Новая Таволжанка. Никто из мирных жителей не пострадал. На четырех улицах села в 11 частных жилых домовладениях оказались выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.