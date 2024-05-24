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Минобороны РФ озвучило недельные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад»

МО: ВСУ потеряли более двух тысяч солдат в зоне группировки войск РФ «Запад»

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск РФ «Запад» за неделю лишились более двух тысяч солдат, два танка и 18 бронемашин. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, за неделю западная группировка войск заняла более выгодные рубежи и отразила 15 атак украинской армии в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики, Червоная Диброва, Нововодяное и Стельмаховка Луганской народной республики.

«Потери противника составили до 2040 военнослужащих», — отмечается в сообщении.

Также Вооруженные силы РФ уничтожили десятки единиц украинской военной техники, в частности, два танка, 18 бронемашин, 19 автомобилей, две реактивные системы залпового огня «Град», а также 32 орудия полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства.

Кроме того, за минувшую неделю авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили два истребителя МиГ-29 ВСУ и сбили восемь французских крылатых ракет SCALP-EG, 25 американских тактических ракет ATACMS и «Точка-У» и 18 французских управляемых авиационных бомб Hammer.

Ранее стало известно, сколько украинских военных сдались в плен за неделю.

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