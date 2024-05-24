Германия поставила Украине 10 танков Leopard

Германия в рамках совместного проекта с Данией поставила Украине десять танков Leopard 1A5. Это следует из списка военной помощи Вооруженным силам Украины, опубликованного на сайте правительства ФРГ.

Пакет помощи Украине также включил в себя 54 разведывательных беспилотных летательных аппарата Vector и Heidrun, 8,5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 20 пулеметов MG3 для танков Leopard-2, Dachs и боевых машин пехоты Marder.

В публикации утверждается, что в процессе подготовки к поставке Киеву еще находятся три реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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