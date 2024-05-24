ВСУ пытались добить офицера французского легиона, который попал в плен к ВС России

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались добить раненого офицера французского легиона, который попал в российский плен в районе Клещеевки в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО (Резерв)».

«По характеру ранений понятно, что его пытались добить, раненного в ногу, выстрелом в сердце. Но ему повезло», — отмечается в сообщении.

Военкоры называют пленного «инструктором французского военного легиона». Пока непонятно, является ли он обычным наемником или офицером Французского иностранного легиона, который входит в состав Вооруженных сил Франции.

24 мая стало известно, что воевавший на стороне Украины иностранный офицер попал в плен к Вооруженным силам (ВС) РФ. По данным Telegram-канала «Военное дело», состояние пленного оценивается как очень тяжелое, медики пытаются спасти ему жизнь.

22 мая директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников заявил, что участие Франции в боевых действиях на Украине официально превратит ее в сторону конфликта, что в несколько раз увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав.

До этого бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявлял, что Франция приняла решение направить около ста солдат и офицеров 3-го пехотного полка на Украину, этот полк является одним из ключевых подразделений Иностранного легиона.

Ранее Путин прокомментировал возможную отправку французских войск на Украину.