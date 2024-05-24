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Российские военные ударили по пункту снабжения ВСУ в Харьковской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по пункту снабжения ВСУ в Харьковской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные нанесли удары по целям в городе Чугуеве Харьковской области, где находится пункт снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В основном в Чугуев прилетает, где идет постоянная доукомплектация подразделений бандеровцев, перевалочный пункт снабжения бандеровских войск боекомплектами и горюче-смазочными материалами», — заявил подпольщик.

По его словам, взрывы раздались в 06:50, 07:05 и 07:07 утра, 24 мая.

Накануне в Харькове произошло не менее 15 взрывов. Издания «Укрзализныця» сообщало о повреждениях нескольких железнодорожных объектов. Ударам подвергся также харьковский пригород Дергачи.

Также министерство обороны РФ сообщало, что российские боевые вертолеты Ми-35 и Ка-52 ударили по опорным пунктам и поразили замаскированную военную технику ВСУ в Харьковской области.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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