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Азербайджанские пограничники взяли под контроль четыре освобожденных газахских села

МИД: Азербайджан взял под контроль территорию четырех сел на границе с Арменией

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Depositphotos

По итогам восьмого заседания государственной комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы Армения согласилась вернуть Азербайджану четыре села, ранее контролируемых Ереваном. Об этом сообщил пресс-секретарь азербайджанского министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, передает РИА Новости.

Таким образом, пограничники Азербайджана взяли под контроль территорию четырех сел в Газахском районе на границе с Арменией. Гаджизаде назвал это «долгожданным историческим событием».

«Ереван согласился на возвращение четырех азербайджанских сел, находящихся под оккупацией с начала 1990-х годов», — отметил он.

23 мая заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян сообщил, что у Еревана и Баку сохраняются определенные разногласия по тексту мирного соглашения, однако работа над документом продолжается.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что начало делимитации (определения госграницы с нанесением ее на карту) и демаркации (определения четкого разграничения) границы между Азербайджаном и Арменией является обнадеживающим событием. По мнению президента, данное решение дает надежду на то, что, спустя долгое время, между двумя государствами может быть заключено мирное соглашение.

Ранее Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Азербайджану.

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