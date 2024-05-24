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Директор ФСБ заявил о помощи стран НАТО в переправке наемников и террористов на Украину

Бортников: продолжается переброска террористов на Украину при содействии НАТО

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Страны НАТО помогают в массовой переброске на Украину террористов из других регионов мира. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

По его словам, ФСБ фиксирует переброску наемников с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана. Часть из них используют для дальнейшей террористической экспансии в страны СНГ.

До этого Business Insider сообщил, что иностранные наемники, участвующие в боях на стороне Киева, поначалу едут на Украину «как в отпуск», но вскоре понимают, что воевать на Украине опаснее, чем на Ближнем Востоке.

Американский наемник, который ранее участвовал в конфликте в Ираке, подчеркнул, что многие иностранцы, приехавшие участвовать в российско-украинском конфликте, привыкли воевать с преимуществом в численности и вооружении. Но зачастую их силы вместе с Вооруженными силами Украины (ВСУ) оказываются в меньшинстве с недостатком оружия.

Наемник добавил, что отправился участвовать в конфликте на стороне Украины, не ожидая серьезного риска для жизни, но позднее осознал его.

Ранее в Испании заявили, что солдаты НАТО уже находятся на Украине.

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Операция на Украине
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