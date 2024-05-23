Стало известно о потерях ВСУ на станции Люботин под Харьковом в результате удара ВС РФ

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили на станции Люботин под Харьковом железнодорожный состав с украинскими танками, тренировочную базу операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и железнодорожные узлы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Удары нанесены по ж/д узлам, по которым перемещались подкрепления, которые должны были усилить харьковскую группировку, станции Люботин и Харьков-сортировочный... На станции Люботин стоял состав с десятью танками», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, российская армия также атаковала спортивный аэродром близ населенного пункта Коротич, где тренировались операторы БПЛА.

23 мая стало известно, что ВС РФ уничтожили железнодорожный состав с военной техникой украинской армии на станции Люботин.

В этот же день Терехов заявил, что около 11:00 в Харькове прогремело не менее 10 взрывов. Позже он сообщил в своем Telegram-канале, что удар был нанесен по транспортной инфраструктуре и коммунальному предприятию.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили бригаду морских пехотинцев с Херсонского направления в Харьковскую область из-за проблем на фронте.

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