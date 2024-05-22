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В Госдепе отреагировали на решение Киева наносить удары по России

Блинкен утверждает, что Украина сама решает, наносить ли удары в глубине территории РФ

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Luis Barron/Global Look Press

Украина сама решает, стоит ли ей наносить удары в глубине российской территории. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен, чьи слова передает ТАСС.

«Что касается обеспечения, поддержки атак за пределами Украины, то мы этим не занимались», — заявил представитель Госдепартамента на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

При этом он отказался пояснять, готовы ли власти Соединенных Штатов снять ограничения на применение Украиной американского оружия.

«Украина должна будет принять собственные решения», — подчеркнул Блинкен.

В заключение он заверил, что Украина получит ту оборонную технику, в которой нуждается.

Незадолго до этого группа конгрессменов США обратилась к министру обороны страны Ллойду Остину с призывом разрешить украинской армии использовать передаваемое американское оружие для нанесения ударов по территории России.

Ранее британский аналитик рассказал о бунте бригад ВСУ из-за приказов военных США.

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