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БПЛА атаковали села в Белгородской области

Гладков: два села в Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два села в регионе подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Губернатор подчеркнул, что в селе Тишанка Волоконовского района в результате падения дрона с последующей детонацией были повреждены фасад частного жилого домовладения, остекление летней кухни, металлический навес и легковой автомобиль. Также была повреждена кровля школы.

В селе Архангельское Шебекинского городского округа в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля сельскохозяйственного предприятия. Губернатор добавил, что никто не пострадал.

До этого Гладков заявил, что один человек пострадал после атаки беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) заправки в Грайвороне.

Также Гладков заявил, что беспилотный летательный аппарат атаковал электропоезд на участке железной дороги Белгород — Наумовка в Белгородской области.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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