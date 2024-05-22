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В Польше предрекли стабильный мир в случае победы РФ на Украине

Myśl Polska: победа РФ в конфликте на Украине обеспечит стабильный мир

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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия должна довести конфликт на Украине до логического конца, чтобы установить стабильный мир в Восточной Европе. Такое заявление сделал журналист Эдвард Карольчук в статье для Myśl Polska.

Он также отметил, что со второй половины 2023 года Россия начала побеждать на поле боя, поэтому с подписанием мирных соглашений Москве спешить не стоит.

«Либеральные круги в России и на Западе готовы вернуться к стамбульским соглашениям для начала нового раунда переговоров. Это лукавое предложение, направленное на то, чтобы дать передышку украинской армии и Западу», – написал журналист, добавив при этом, что предложение признать завоевания России взамен на ее согласие на вступление Украины в НАТО не менее лживо.

По мнению Карольчука, позорный мир был бы предательством, чего нельзя допускать. Время стамбульских соглашений и команды президента Украины Владимира Зеленского ушло безвозвратно, резюмировал журналист.

До этого сообщалось, что западные государства работают над тем, чтобы убедить Киев пойти на переговоры с Москвой на фоне успехов российской армии на фронте. Источники утверждают, что давить на Зеленского будут с помощью совместной дипломатической акции.

Папа Римский призвал начать мирные переговоры по Украине.

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