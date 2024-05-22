В Херсонской области в результате атаки ВСУ повреждена электроподстанция

Одна из электроподстанций Херсонской области повреждена в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, повреждение станции привело к аварийному отключению электроснабжения в Скадовском, Алешкинском, Каланчакском, Голопристанском и Чаплынском муниципальных округах. На некоторое время без света остались 26 570 абонентов Херсоноблэнерго в 110 населенных пунктах.

К настоящему времени аварию уже устранили, электроснабжение восстановлено в полном объеме, уточнил Сальдо.

Также в течение 35 минут в Херсонской области действовала авиационная опасность, оперативные службы были приведены в повышенную готовность.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.