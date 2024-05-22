В Раде предложили освобождать украинцев от мобилизации при уплате налога

В Верховной раде Украины заявили, что рассматривают предложение по экономическому бронированию, предусматривающее возможность освобождать от мобилизации сотрудников при уплате за них по 20 тысяч гривен (почти $508) в месяц. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что предложение о предоставлении возможности работодателю самостоятельно определить стратегически важных сотрудников для поддержания жизнедеятельности бизнеса будет рассматриваться в комитете по вопросам экономического развития Верховной рады.

До этого стало известно, что власти Киева начали выплачивать деньги мобилизованным горожанам.

Отмечается, что уже 473 военнослужащих, которые были мобилизованы после 1 декабря 2023 года, получили выплаты в размере 30 тысяч гривен ($784). В Киевской городской администрации сообщили, что речь идет о единоразовых выплатах.

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что власти Украины будут вынуждены мобилизовать еще больше граждан, если США и их союзники сократят или прекратят помощь Киеву.

Ранее на Украине предложили наказывать детей уклонистов.