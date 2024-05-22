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В Барнауле военного осудили на 10 лет за уклонение от службы

Военнослужащий в Барнауле получил 10 лет колонии за уклонение от службы

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Руслан Кривобок/РИА Новости

В Барнауле военнослужащему Павлу Петрову вынесли приговор за уклонение от службы. Об этом сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным суда, Петров 10 мая 2023 года без уважительных причин не явился на службу в установленный срок из отпуска. 20 июля его нашли по месту жительства.

4 августа Петров не явился из увольнения в воинскую часть, к которой был прикомандирован, а спустя время его вновь нашли дома. В начале сентября Петров оставил расположение воинской части и уехал домой, где его снова задержали. Так, по данным суда, Петров дважды самовольно оставлял воинскую часть с 26 сентября по 8 октября и с 16 октября по 22 ноября 2023 года.

В итоге суд назначил Петрову наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии общего режима.

До этого суд в Саратовской области признал 31-летнего мужчину виновным в подстрекательстве участника СВО к добровольной сдаче в плен ВСУ. Отмечается, что мужчина с мая по июль 2023 года вел переписку с военнослужащим, который находился в зоне СВО. Он уговаривал и убеждал бойца добровольно сдаться в украинский плен, но получил отказ.

Ранее россиянку приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену.

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