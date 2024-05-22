Швеция выделит более €6 млрд на военную поддержку Украины

Шведское правительство и партия «Шведские демократы» достигли соглашения о создании трехлетней программы военной поддержки Киева на сумму €6,5 млрд на 2024–2026 годы. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

Отмечается, что Украине будет выделяться по €2,2 млрд в год.

Днем 22 мая сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе визита в Киев не предложила Украине никакой военной помощи, а только выразила сочувствие в сложившейся катастрофической ситуации в стране.

В этот же день госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сказал, что власти США активно работают над ускорением поставок оружия и военной техники на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО необходимо сбивать российские военные самолеты и ракеты над территорией Украины.

Ранее в офисе Зеленского признали, что украинцы не хотят воевать.