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Швеция выделит более €6 млрд на военную поддержку Украины

Швеция создаст трехлетнюю программу военной поддержки Украины на €6,5 млрд

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Global Look Press

Шведское правительство и партия «Шведские демократы» достигли соглашения о создании трехлетней программы военной поддержки Киева на сумму €6,5 млрд на 2024–2026 годы. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

Отмечается, что Украине будет выделяться по €2,2 млрд в год.

Днем 22 мая сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе визита в Киев не предложила Украине никакой военной помощи, а только выразила сочувствие в сложившейся катастрофической ситуации в стране.

В этот же день госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сказал, что власти США активно работают над ускорением поставок оружия и военной техники на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО необходимо сбивать российские военные самолеты и ракеты над территорией Украины.

Ранее в офисе Зеленского признали, что украинцы не хотят воевать.

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