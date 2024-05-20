Украинский военный Валентин Мантипоров, будучи в плену у российских солдат, рассказал о своем спасении. Его рассказ приводит «Российская газета».

По словам военнослужащего, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило его вместе с группой на позиции неподалеку от Купянска. Отряду дали указание быстро соорудить блиндаж и удерживать занимаемые рубежи. Но после нескольких обстрелов блиндаж пришел в негодность, и мужчина оказался под завалами. Командование, в свою очередь, ответило отказом на просьбы о помощи. К счастью, прибывшие на место российские военные освободили пострадавшего и оказали ему первую медицинскую помощь.

Некоторое время назад глава республики Дагестан Сергей Меликов рассказал, что уроженца региона Фархада Худайнатова удостоили почетного звания Героя России за подвиг в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее в США предположили, что победа России в СВО спасет мир от ядерной войны.