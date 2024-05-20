Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Штурмовики РФ спасли украинского солдата, которого придавило блиндажом

Российские штурмовики спасли придавленного блиндажом солдата ВСУ

close
100%
Сергей Аверин/РИА Новости

Украинский военный Валентин Мантипоров, будучи в плену у российских солдат, рассказал о своем спасении. Его рассказ приводит «Российская газета».

По словам военнослужащего, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило его вместе с группой на позиции неподалеку от Купянска. Отряду дали указание быстро соорудить блиндаж и удерживать занимаемые рубежи. Но после нескольких обстрелов блиндаж пришел в негодность, и мужчина оказался под завалами. Командование, в свою очередь, ответило отказом на просьбы о помощи. К счастью, прибывшие на место российские военные освободили пострадавшего и оказали ему первую медицинскую помощь.

Некоторое время назад глава республики Дагестан Сергей Меликов рассказал, что уроженца региона Фархада Худайнатова удостоили почетного звания Героя России за подвиг в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее в США предположили, что победа России в СВО спасет мир от ядерной войны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами