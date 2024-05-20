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В сети появились кадры ликвидации французской ракеты в пригороде Луганска

Уничтожение французской ракеты SCALP в пригороде Луганска попало на видео

Уничтожение французской ракеты SCALP в небе над пригородом Луганска попало на видео. Запись появилась в Telegram-канале «ИНЦИДЕНТ ЛУГАНСК | ЛНР».

На кадрах видно, как российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают снаряд в воздушном пространстве Луганской народной республики (ЛНР). После этого происходит взрыв, который сопровождается выбросом пламени и большого количества дыма в атмосферу.

Утром 20 мая украинские военнослужащие нанесли удар по жилым кварталам, расположенным в поселке Юбилейный в пригороде Луганска. После прилета в населенном пункте начался пожар.

Позже агентство РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что для атаки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали ракеты французского производства. На данный момент известно о 12 пострадавших в результате обстрела поселка Юбилейный.

Как рассказала министр здравоохранения региона Наталия Пащенко, девять раненых граждан были госпитализированы. Еще троих человек направили на амбулаторное лечение.

Ранее в ЛНР после удара со стороны украинских войск загорелась нефтебаза.

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