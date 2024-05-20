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ВСУ начали массированный обстрел Запорожской области

Балицкий: ВСУ ведут обстрел Васильевки Запорожской области, есть пострадавшие

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РИА Новости

Вооруженные силы Украины ведут массированный обстрел Васильевки Запорожской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Количество пострадавших чиновник не назвал, добавив, что на месте ЧП работают медики и спасатели.

Балицкий уточнил, что зафиксировано три попадания в районе многоквартирного дома, повреждения получила электроподстанция.

В настоящее время без электроснабжения остаются город Васильевка, Васильевский район, села Луговое, Лесное, Верхняя Криница, Зеленый Гай, Широкое, Переможное, Терноватое. Речь идет о 8 тысячах абонентах.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские Вооруженные силы (ВС) продвинулись на 1,5 км в районе подконтрольного украинским властям города Гуляйполе в Запорожской области и дошли до его пригородов.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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