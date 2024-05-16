В сети появилось видео с российскими военными на въезде в Волчанск

В сети появились кадры с российскими военными на въезде в город Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«Бойцы группировки «Север» передают привет из Волчанска. Бои в городе продолжаются», — говорится в сообщении.

Российские солдаты предложили бойцам ВСУ сдаваться в плен вместо сопротивления.

До этого чешское издание Lidovky сообщало, что Вооруженные силы РФ могут начать наступление на позиции украинской армии с двух сторон.

Отмечается, что российские войска уже несколько дней продвигаются в сторону Харькова, и это наступление укладывается в заявления президента РФ Владимира Путина о необходимости создать на российской границе санитарную зону.

15 мая командование украинских войск перебросило из-под донецкого населенного пункта Часова Яра одну из своих «элитных» бригад «Лють».

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.