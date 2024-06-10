Сестра Фриске почтит память артистки с «Блестящими»

Блогерша Наталья Фриске сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что воссоединится с группой «Блестящие» на одной из премий.

Фриске рассказала, что ей позвонил бывший продюсер сестры Жанны Андрей Шлыков и предложил ей посетить премию, которая пройдет 14 июня. Он захотел позвать Наталью, чтобы та вместе с другими участницами группы «Блестящие» почтила память Жанны. 8 июля артистке могло исполниться 50 лет. Блогерша не отказалась.

15 июня 2015 года Жанны Фриске не стало из-за опухоли головного мозга.

На данный момент Наталья Фриске занята поиском платья, в котором пойдет на мероприятие. Она собирается взять наряд на прокат, однако все еще не нашла себе подходящий фасон

«Много платьев красивых, но это все не мой стиль. Я намучилась. Вчера съездила, померила, вроде бы нашла два платья. Одно очень красивое, но грудь придавливает. А второе белое, как свадебное. Но мне не понравилось, как оно на мне сидит», — поделилась Наталья.

Наталья Фриске стала солисткой группы «Блестящие» в 2007 году. Она пришла на замену своей сестры Жанны, которая на тот момент покинула коллектив и начала свою сольную карьеру.

Ранее Фриске рассказала о самочувствии после пластики.