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В Госдуме начали работать над проектами по исполнению поручений Путина на ПМЭФ

Володин: ГД начала работу над проектами по исполнению поручений Путина на ПМЭФ 

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что парламент приступил к работе над законопроектами, которые направлены на реализацию поручений, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

Володин подчеркнул, что от правительства ожидаются предложения в рамках инициатив Путина, которые направлены на оказание поддержки россиянам, экономике и регионам.

По мнению спикера ГД, это важно для повышения качества жизни людей и достижения национальных целей развития.

Володин добавил, что в первую очередь речь идет о социально значимых проектах, например, об индексации пенсий работающим пенсионерам, а также об обеспечении опережающего роста зарплат.

До этого премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что правительство России примет меры, чтобы индексация пенсий работающим пенсионерам возобновилась с 1 февраля 2025 года.

7 июня президент России Владимир Путин поручил «Единой России» и правительству подготовить законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Его необходимо принять в весеннюю сессию, заявил глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Ранее Голикова оценила возможность Соцфонда индексировать пенсии работающим.

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