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Снайпер ВСУ рассказал, какие территории может потерять Украина

Снайпер ВСУ Прошинский: Украина может потерять больше территорий на границе

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Andriy Andriyenko/AP

Снайпер ВСУ Константин Прошинский в интервью YouTube-каналу «Вышка» заявил, что Украина может потерять больше территорий на границе, которые могут перейти в «серую зону».

«На каких-то участках фронта мы, возможно, потеряем еще территории <…>, мы можем потерять если не то, что осталось от Донецкой области, то большую часть того, что осталось. Мы можем теоретически потерять часть Харьковской и Сумской области», — поделился военный.

Он пояснил, что вдоль границы с Россией может появиться «серая зона» шириной до 20 км внутрь Украины.

Прошинский уточнил, что не верит в выход к границам 1991 года и даже к границам февраля 2024 года.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что десантники из Новороссийска штурмом взяли под контроль крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенного пункта Вербовое в Запорожской области.

Десантники деморализовали противника точными ударами и подавили его огневые средства, после чего с нескольких направлений пошли на штурм.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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