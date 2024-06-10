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Маленький сын погибшего участника СВО утонул после похорон отца

На Урале 6-летний мальчик утонул вскоре после похорон отца — участника СВО

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Pexels

Шестилетний ребенок утонул в реке Пышме у города Камышлова через два месяца после того, как похоронили его отца Евгения, который погиб в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает портал E1.ru.

По данным журналистов, Евгения мобилизовали осенью 2022 года, а в 2024 году он погиб. Его похоронили в апреле, и после этого его маленький сын стал часто говорить о смерти. Родственники рассказали, что он даже нарисовал в туалете два надгробия, которые подписал своим именем и отцовским.

В один из дней в начале июня мальчика позвали играть на берегу реки другие ребята. В разгар игры мяч упал в воду, и ребенок нырнул за ним в водоем. Выплыть он не сумел из-за воронки, которая засосала его на дно. Спасти мальчика пытался проходивший мимо мужчина, однако ему это не удалось. Он и сообщил матери ребенка о его смерти.

До этого сообщалось об инциденте в Орловской области, где в своем доме заживо сгорел участник СВО.

Ранее в Екатеринбурге избили мужчину, заявившего об участии в СВО.

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