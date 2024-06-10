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Польский экс-судья отреагировал на выдачу судом Варшавы ордера на его арест

Польский экс-судья Шмидт назвал слова Лукашенко гарантией своей безопасности

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Сбежавший в Белоруссию по причине несогласия с политикой Польши бывший судья Томаш Шмидт в связи с выдачей польским судом европейского ордера на его арест заявил, что главной гарантией своей безопасности считает слова белорусского президента Александра Лукашенко. Судью цитирует ТАСС.

Шмидт подчеркнул, что ордер имеет силу только в странах Европейского союза, на Белоруссию, Россию и многие другие страны он не распространяется.

«Для меня самой важной гарантией моей безопасности являются слова президента Александра Лукашенко, сказанные им представителям СМИ, о том, что я могу чувствовать себя в безопасности здесь, в Белоруссии», — отметил он.

Говоря об указанных в ордере обвинениях в шпионаже, Шмидт заявил, что не получил ни одного письма по этому поводу от польской стороны, хотя он указал свой адрес.

10 июня Национальная прокуратура Польши сообщила, что окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест бывшего судьи Томаша Шмидта, который уехал в Белоруссию.

Ранее в Германии зафиксировали рост преступлений против политиков.

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