Шестилетнего мальчика придавило бетонной плитой, отколовшейся от памятника

Во Владимире часть памятника обрушилась на шестилетнего мальчика, из-под бетонной плиты ребенка доставали прохожие. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подслушано в Добром».

Инцидент произошел в Курсантском сквере по улице Труда. Мальчик играл в парке со сверстниками, в какой-то момент на него обрушилась бетонная плита с надписью «Забыть нельзя, вернуть невозможно».

Прохожие помогли матери достать сына из-под обломков, по предварительной информации, у пострадавшего ушибы и ссадины. Обращаться в правоохранительные органы семья мальчика не стала.

До этого сообщалось, что в Новгородской области следователи прокуратуры устанавливают обстоятельства травмирования трехлетнего ребенка, на девочку упал осколок стекла с балкона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Девочка выходила с родителями из аптеки, когда на ребенка упал осколок стекла. Пострадавшая получила серьезные травмы, она госпитализирована в отделение реанимации. Как установили полицейские, стекло на ребенка с балкона пятого этажа скинул девятилетний мальчик.

Ранее бетонная плита обрушилась на подростка в Ленобласти.