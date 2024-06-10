На Тасмании паук-охотник съел целого опоссума на глазах у друзей

На Тасмании паук-охотник съел целого опоссума на глазах у испуганных супругов, пишет Unilad.

Жюстин Латтон рассказала, что ее муж Адам и его друг Роджер ремонтировали дверь в гараже, когда повернули голову и увидели, как к ним забрался паук-охотник. Тот был не один, а вместе со своей добычей — карликовым опоссумом, который вырастает до 12 см в длину. В какой-то момент паук начал поедать грызуна на глазах у приятелей.

«Роджер, не волнуйся, просто подними голову наверх», — сказал Адам своему товарищу.

Мужчины сфотографировали членистоногого за трапезой, а позже Жюстин опубликовала эти кадры в соцсетях. Увиденное напугало зрителей, которые с иронией отметили, что такое может произойти только в Австралии.

Ранее американец едва не сжег свой дом, пытаясь избавиться от паука.