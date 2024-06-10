Автоблогеров оштрафовали за езду по берегу Баренцева моря

Команду известного автомобильного блогера Эрика Давидовича оштрафовали в Мурманске на 107 тыс. рублей за езду по берегу Баренцева моря. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что один из участников — Илья Жукович на пикапе Ram — получил 26 штрафов за превышение скорости на общую сумму 58 тыс. рублей. Другой — Евгений Аристов на Audi Q7 — девять на 15 тыс. рублей.

Блогеры добрались до села Териберка, подрифтили, сняли видео и получили штрафы по 5 тыс. рублей за езду по прибрежной защитной полосе Баренцева моря.

Сам Эрик Давидович комментировать события отказался.

До того Эрик Давидович объявил, что стал советником генерального директора завода «Москвич». Блогер опубликовал свое фото рядом с автомобилем «Москвич 3» и видеоролик, в котором пообещал рассказывать актуальную информацию о производстве, испытаниях и проблемах на предприятии.

Ранее в Петербурге блогеров задержали за лезгинку на трассе и отправили в военкомат.