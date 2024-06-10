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Власти Польши прокомментировали взрыв на оружейном заводе

Премьер Туск заявил, что к взрыву на оружейном заводе не причастны внешние силы

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Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

К взрыву на оружейном заводе Mesko в Польше не причастны «внешние силы». Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Нет оснований полагать, что причастны какие-то внешние силы», — сказал Туск и добавил, что причины случившегося выясняются.

Взрыв на оборонном предприятии произошел 10 июня в городе Скаржиско-Каменна. После взрыва начался пожар.

Директор завода Эльжбета Сренявска сообщила об одном пострадавшем. По ее информации, взрыв произошел в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад.

РБК писал, что завод производит оружие и боеприпасы для Украины. В том числе, на предприятии производили переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Piorun и 125-мм снаряды для поставок украинской армии.

Ранее взрыв произошел в столице Эстонии.

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