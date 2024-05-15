Военный эксперт заявил о росте эффективности российской ПВО в борьбе с ATACMS

Очередная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский полуостров с применением американских ракет ATACMS продемонстрировала слаженность и эффективность российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, несмотря на грозную репутацию данного оружия, военные РФ успешно адаптируются к противостоянию этой угрозе.

«Однако, несмотря на безусловные успехи российской армии, важно помнить, что ПВО не может обеспечить стопроцентную безопасность той или иной территории. В конфликте всегда присутствует определенный элемент неожиданности. Поэтому нам необходимо всегда сохранять бдительность и неустанно работать по совершенствованию средств обороны», — подчеркнул Леонков.

Эксперт не исключил, что для обстрела Крыма Украина задействовала системы искусственного интеллекта, с помощью которых осуществлялось наведение боеприпасов на цели.

Утром 15 мая Минобороны РФ сообщило, что ночью средства ПВО уничтожили десять дальнобойных ракет ATACMS над территорией Крымского полуострова.

Кроме того, над Белгородской областью сбили две ракеты Harm, две авиабомбы Hammer, два снаряда «Ольха» и девять беспилотников. Российское военное ведомство также подтвердило, что ВСУ попытались дроном атаковать Татарстан.

Ранее в США заявили, что по-прежнему не поощряют удары Украины за ее пределами.