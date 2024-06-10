Главы МИД БРИКС согласовали совместное заявление

Главы МИД стран БРИКС на заседании в Нижнем Новгороде согласовали совместное заявление. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ТАСС.

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До этого организаторы сообщили, что на СМИД БРИКС ожидается участие 22 стран.

В понедельник в заседаниях участвуют представители России, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и Южно-Африканской Республики.

Совещание началось 10 июня. Это первая встреча глав МИД после расширения БРИКС в прошлом году. Совместное заявление будет подготовлено по итогам встречи.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании СМИД БРИКС заявил, что переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернист.

До этого Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И.

Ранее сообщалось, что совещание глав МИД БРИКС началось с минуты молчания.