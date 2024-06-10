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Главы МИД БРИКС согласовали совместное заявление

Захарова сообщила, что главы МИД БРИКС согласовали совместное заявление

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Росконгресс

Главы МИД стран БРИКС на заседании в Нижнем Новгороде согласовали совместное заявление. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ТАСС.

Содержание текста не раскрывается.

До этого организаторы сообщили, что на СМИД БРИКС ожидается участие 22 стран.

В понедельник в заседаниях участвуют представители России, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и Южно-Африканской Республики.

Совещание началось 10 июня. Это первая встреча глав МИД после расширения БРИКС в прошлом году. Совместное заявление будет подготовлено по итогам встречи.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании СМИД БРИКС заявил, что переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернист.

До этого Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И.

Ранее сообщалось, что совещание глав МИД БРИКС началось с минуты молчания.

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