Люся Чеботина захотела детей: «Рожать пора»

Певица Люся Чеботина призналась в интервью с Ляйсан Утяшевой, что хотела бы стать матерью.

Чеботина намекнула, что в ее возрасте пора завести ребенка.

«Мне 26, а ты говоришь, молоденькая, мне рожать пора! Я искренне хочу, сердечко свободно», — поделилась артистка.

Чеботина также отметила, что не ищет определенный типаж партнера. По словам певицы, она никогда не смотрела на мужчин по каким-то показателям внешнего вида.

В декабре 2022 года Люся Чеботина подтвердила, что встречается с певцом ЮрКиссом. Певица заявила, что они с возлюбленным очень похожи. Она назвала себя и музыканта «двумя суетологами, которые смотрят в одну сторону». При этом в мае 2023 года ЮрКисс заявил, что у него нет партнерши.

В мае 2024-го ЮрКисс заявил, что не общается с артисткой после разрыва. Он подчеркнул, что Чеботина все еще подписана на его музыкальный лейбл. Артисты сохранили исключительно рабочие отношения. ЮрКисс отметил, что дружеское общение постепенно переросло в роман, который они закончили на хорошей ноте.

Ранее Люся Чеботина раскрыла правду о романе с ЮрКиссом.