В Совфеде предложили разрешить скорой помощи таранить неправильно припаркованные авто

Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой не наказывать сотрудников скорой помощи, которые прибегают к тарану автомобилей-помех при исполнении в случае крайней необходимости. Об этом сообщает РИА Новости. Копия письма есть в распоряжении агентства.

«Прошу Вас сообщить о позиции возглавляемого Вами ведомства по вопросу о возможности внесения в законодательство РФ изменений, предусматривающих освобождение от ответственности сотрудников скорой помощи при исполнении, которые в случае крайней необходимости прибегают к тарану», — написал Гибатдинов в обращении.

Поводом для обращения стал случай, когда жительница Санкт-Петербурга на легковом автомобиле 10 минут не давала выехать из двора автомобилю скорой помощи, где находился ребенок.

До этого депутат Госдумы Сергей Колунов предлагал разрешить машинам скорой помощи сдвигать неправильно припаркованные автомобили.

В частности, он предложил разрешить водителям скорых в случаях, если объездной дороги нет или она значительно длиннее, «двигать» мешающие проезду автомобили бампером. Он подчеркнул, что делать это водитель сможет только в случае экстренных вызовов, когда под угрозой находится жизнь человека.

По его словам, необходимо четко обозначить, что ни государство, ни водитель скорой помощи не станут нести ответственность за повреждения неправильно припаркованных автомобилей. Также депутат считает, что необходимо оснастить автомобили скорой помощи специальными силовыми бамперами.

Ранее правительство поддержало законопроект о штрафах за опасное вождение.