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NBC News узнал о сделке США с ХАМАС в обход Израиля

NBC: США могут договориться с ХАМАС об освобождении заложников в обход Израиля

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AP

Власти США не исключают возможности заключения сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС с целью освобождения американских заложников без участия Израиля. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в администрации американского президента.

Отмечается, что в Вашингтоне могут решиться на такой шаг, если переговоры о прекращении вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС при поддержке американской стороны не закончатся успешно. При этом переговоры с палестинской группировкой будут проходить при посредничестве Катара, рассказал один из собеседников телеканала.

В администрации президента США Джо Байдена отметили, что ХАМАС может согласиться на подобную сделку, чтобы тем самым создать дополнительную напряженность в американо-израильских отношениях.

При этом чиновники в США рассматривают возможное сепаратное соглашение с движением в том числе в качестве инструмента давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с тем, чтобы он согласился на перемирие с ХАМАС, на котором настаивает Вашингтон.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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