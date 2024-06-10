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Одесский НПЗ на Украине принудительно изымут в пользу государства

Кабмин Украины согласовал принудительное изъятие Одесского НПЗ

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РИА «Новости»

Украинские власти согласовали принудительное изъятие Одесского нефтеперерабатывающего завода в пользу государства. Об этом сообщает Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА).

»Кабмин Украины согласовал предложение АРМА по принудительному изъятию в интересах государства ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», — поделился заместитель главы АРМА Павел Великореченин.

Он пояснил, что решение позволяет «принудительно изъять объект права собственности РФ и его резидентов, а также 100% уставного фонда ООО «Энергия и газ Украины».

До этого помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что США могут сделать новые заявления по изъятию замороженных активов России после предстоящей встречи президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.

Также спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что олигарх Виталий Хомутынник лишится жилья на полуострове.

Ранее сообщалось, что закон о демобилизации на Украине вряд ли будет принят раньше 2025 года.

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