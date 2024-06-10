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Стало известно, почему «Лацио» не будет покупать Сперцяна

«Лацио» отказался от покупки игрока «Краснодара» Сперцяна из-за высокой цены

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FCKrasnodar/Twitter

Римский «Лацио» отказался от планов приобрести полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна из-за высокой трансферной стоимости футболиста. Об этом сообщает портал Cittaceleste.

По данным источника, клуб намерен покупать футболистов, чья стоимость не превышает €5 млн. Сперцян, соответственно, является слишком дорогим вариантом для «Лацио». Портал Transfermarkt оценивает игрока в €18 млн. При этом не исключено, что он все равно продолжит карьеру в Европе – сообщалось также об интересе к нему со стороны команд из Франции, Бельгии и Нидерландов.

В минувшем сезоне Сперцян провел в составе «Краснодара» 33 матча во всех турнирах. В этих играх он забил 11 мячей и сделал семь результативных передач. Его текущий контракт с российским клубом рассчитан до лета 2026 года.

25 мая «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в 30-м туре Российской премьер-лиги со счетом 1:0 и завоевал серебряные медали турнира. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», одолевший в заключительном туре «Ростов».

Ранее журналист Арустамян назвал информацию о переходе Сперцяна в «Боруссию» неправдой.

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