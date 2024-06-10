В США рассказали подробности о засаде ВСУ на российские истребители

Помощница начальника штаба 10-й Армии США полковник Розанна Клементе заявила, что самолеты Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) Ил-76, Су-34 и Су-35, которые были сбиты в воздушном пространстве над Белгородской и Брянской областями, попали в засаду ЗРК Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Defense Visual Information Distribution Service.

Клементе подчеркнула, что украинские экипажи были подготовлены иностранными инструкторами на территории Германии. Изначально их обучали для дальнейшего включения западных систем в противовоздушную оборону (ПВО) Киева, но после возвращения на Украину командование ВСУ отправило батареи с ЗРК Patriot на территорию Харьковской области.

До этого стало известно, что правительство Германии не поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании в Евросоюзе коалиции для совместной отправки инструкторов на Украину.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон назвал «кирпичи» для длительного мира на Украине. По его словам, ядерный вопрос, безопасность гражданской инфраструктуры и продовольственная безопасность являются основным строительным материалом «длительного мира» на Украине.

Ранее в МИД Венгрии оценили инициативу Франции по отправке инструкторов на Украину.