В Москве впервые показали вертолет для борьбы с морскими дронами

На выставке HeliRussia-2024 в Москве впервые продемонстрировали вторую версию белорусского ударного вертолета Hunter, который способен бороться с морскими беспилотниками. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вертолет получил полностью новую механику и электронику. В том числе новый софт БПЛА заточен на поиск и уничтожение надводных морских дронов», — объяснил Владимир Чудаков, главный конструктор КБ «Беспилотные вертолеты».

Вертолет Hunter способен преодолевать расстояние в 150 км, продолжительность полета на крейсерской скорости составляет 6 часов. Он оснащен пулеметной турелью калибром 7,62 мм, двумя пусковыми установками для восьми неуправляемых ракет, а также 16 противотанковыми авиабомбами.

Морские дроны, против которых способен бороться Hunter, — оружие, которые часто применяют вооруженные силы Украины (ВСУ) для подрывов российских объектов. Так, 8 июня морские беспилотники атаковали буксир «Инженер Смирнов» и баржу «Секция-179» в Таганрогском заливе Азовского моря.

Ранее стало известно, что в России рассчитывают на снижение числа атак морских дронов ВСУ.