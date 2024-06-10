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В Крыму задержали члена незаконного вооруженного формирования

ФСБ: в Крыму задержали члена «Крымско-татарского батальона им. Челебиджихана»

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock

В Крыму задержали члена незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ.

По данным агентства, мужчине грозит от восьми до 15 лет колонии с ограничением свободы на срок до двух лет.

В конце мая первый Западный окружной военный суд вынес приговор Дилшоду Мардонову, который проходил по делу о спонсировании террористов.

31 мая сообщалось, что ФСБ России задержала жителя Севастополя, подозреваемого в подготовке покушения на высокопоставленного российского военного. По версии ведомства, он по заданию украинских спецслужб должен был подорвать военного РФ с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ).

Как заявили в ФСБ, 30-летний мужчина по заданию украинской спецслужбы достал из тайника радиоуправляемое СВУ фугасного действия, в составе которого было пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства массой около 630 грамм, электродетонатор, передатчик и приемник.

До этого ФСБ задержала четырех агентов украинской разведки, готовивших теракты на железной дороге в Крыму.

Ранее суд Петербурга арестовал подозреваемого в попытке диверсии на аэродроме.

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