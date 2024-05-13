Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска улучшили положение в районе Волчанска

Минобороны: ВС России улучшили положение в районах Волчанска и Нескучного

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил России в течение суток улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение украинским военным в районах Волчанска, Нескучного, Липцов и Веселого в Харьковской области.

Об этом говорится в ежедневной сводке министерства обороны Российской Федерации.

«Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике подразделений 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое Харьковской области», — заявили в оборонном ведомстве.

До этого генштаб ВСУ назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении.

12 мая в Минобороны РФ заявили, что взяли под контроль еще четыре села в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днем ранее ведомство сообщило, что ВС РФ заняли села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Главком ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка в Харьковской области на этой неделе существенно обострилась. А президент Украины Владимир Зеленский назвал «чрезвычайно сложной» ситуацию под Волчанском.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами