Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил России в течение суток улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение украинским военным в районах Волчанска, Нескучного, Липцов и Веселого в Харьковской области.

Об этом говорится в ежедневной сводке министерства обороны Российской Федерации.

«Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике подразделений 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое Харьковской области», — заявили в оборонном ведомстве.

До этого генштаб ВСУ назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении.

12 мая в Минобороны РФ заявили, что взяли под контроль еще четыре села в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днем ранее ведомство сообщило, что ВС РФ заняли села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Главком ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка в Харьковской области на этой неделе существенно обострилась. А президент Украины Владимир Зеленский назвал «чрезвычайно сложной» ситуацию под Волчанском.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.