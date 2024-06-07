В южной части Украины прогремели взрывы

В Одессе, расположенной на юге Украины, прозвучало несколько взрывов. Об этом доложил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

«В городе слышны взрывы», — написал он.

Согласно информации градоначальника, ударный беспилотник был зафиксирован в Пересыпском районе.

Иной дополнительной информации пока не приводится.

Накануне в городе Запорожье, подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ), произошел взрыв на фоне воздушной тревоги, запущенной в регионе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Перед этим сообщалось о взрыве в поселке Затока, расположенном в Одесской области Украины.

Ранее система ПВО сработала над Луганском.