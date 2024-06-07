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На месте «Крокус Сити Холла» может быть построен памятный сквер

Воробьев анонсировал возможность возвести памятный сквер на месте «Крокус Сити»

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

На месте подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холла», где 22 марта случился теракт, может быть возведен памятный сквер. С таким заявлением выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его слова передает РИА Новости.

«Реконструкцию мы обсуждали», — рассказал глава региона.

В материале поясняется, что это здание является частной собственностью. Однако общественное мнение и позиция властей предполагает создание на месте трагедии памятного сквера, уже подготовлены несколько вариантов строительства.

«Вот эти обсуждения идут», — подытожил он.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла» произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее у охранявшей «Крокус» компании отозвали лицензию.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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