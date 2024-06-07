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«Политический фарс»: еще одна страна отказалась от участия в конференции по Украине

Никарагуа отказалась от участия в саммите по Украине из-за сотрудничества с РФ

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Shutterstock

Министерство иностранных дел Никарагуа сообщило об отказе посетить «мирный саммит» по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии. Об этом сообщает «Известия».

В МИД страны пояснили, что между Никарагуа и Россией существуют соглашения о стратегическом партнерстве. В ведомстве подчеркнули, что Никарагуа не участвовала и не собирается участвовать в этом «политическом фарсе, у которого нет целей найти путь к миру, а только есть цель предъявить Москве очередной ультиматум».

В ночь на 7 июня сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей не примет участия в саммите G7 в Италии и в конференции по Украине в Швейцарии.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. 80 из них подтвердили свое участие.

На встрече собираются обсуждать некоторые пункты из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Ранее глава Крыма заявил, что никаких переговоров с Украиной не будет.

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