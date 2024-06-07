Сенатор Пушков обвинил Макрона в поджигании возможной войны между НАТО и Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон является одним из поджигателей возможной войны между НАТО и Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова Макрона о передаче Украине истребителей Mirage 2000-5 и обучении солдат ВСУ.

«Словесная эквилибристика Макрона не может скрыть того факта, что он является одним из поджигателей потенциальной войны между НАТО и РФ», — написал Пушков, подчеркнув, что у французского лидера нет чувства ответственности.

6 июня Макрон анонсировал передачу французских истребителей Mirage 2000-5 Украине. По словам Макрона, 7 июня Франция запустит программу подготовки украинских пилотов к полетам на этих истребителях.

В этот же день он сказал, что власти Франции приветствуют установление мира на Украине, но не ценой отступления Вооруженных сил страны.

Кроме того, премьер-министр Франции Габриэль Атталь рассказал, что Париж никогда не обучал украинских военных непосредственно на Украине, но вопрос отправки туда французских инструкторов не является табу.

Ранее Джо Байден допустил, что удары ВСУ по РФ могут втянуть Запад в украинский конфликт.