Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сенатор Пушков обвинил Макрона в поджигании возможной войны между НАТО и Россией

Пушков обвинил Макрона в безответственности из-за передачи ВСУ истребителей

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон является одним из поджигателей возможной войны между НАТО и Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова Макрона о передаче Украине истребителей Mirage 2000-5 и обучении солдат ВСУ.

«Словесная эквилибристика Макрона не может скрыть того факта, что он является одним из поджигателей потенциальной войны между НАТО и РФ», — написал Пушков, подчеркнув, что у французского лидера нет чувства ответственности.

6 июня Макрон анонсировал передачу французских истребителей Mirage 2000-5 Украине. По словам Макрона, 7 июня Франция запустит программу подготовки украинских пилотов к полетам на этих истребителях.

В этот же день он сказал, что власти Франции приветствуют установление мира на Украине, но не ценой отступления Вооруженных сил страны.

Кроме того, премьер-министр Франции Габриэль Атталь рассказал, что Париж никогда не обучал украинских военных непосредственно на Украине, но вопрос отправки туда французских инструкторов не является табу.

Ранее Джо Байден допустил, что удары ВСУ по РФ могут втянуть Запад в украинский конфликт.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами