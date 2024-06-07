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Усиление тропических циклонов погубит большую часть морских птиц, предупредили ученые

CEE: в 2023 году шторм Ильза уничтожил 80% птиц на австралийском острове Бедаут

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Павел Львов/РИА «Новости»

Австралийские ученые из Университета имени Чарльза Стёрта выяснили, что усиление частоты и интенсивности тропических циклонов из-за изменений климата окажет опустошительный эффект на популяции морских птиц. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Выводы авторов основаны на анализе воздействия урагана Ильза, который обрушился на остров Бедаут у берегов Австралии в апреле 2023 года. Буря уничтожила более 80% пернатых, гнездившихся на этом участке суши.

Команда использовала данные воздушных и наземных исследований, чтобы оценить количество потерь трех основных видов птиц, населявших остров — коричневой олуши, малого фрегата и эндемичной голуболицей олуши.

По оценкам специалистов, Ильза уничтожил до 90% этих видов. Жертвами циклона стали не менее 20 тыс. птиц.

Исследователи предупредили, что такой уровень потери популяций островных морских птиц в сочетании с увеличением частоты циклонов может привести к исчезновению целых популяций. Это связано с тем, что многие морские птицы живут долго, имеют длительный период размножения и выводят очень мало птенцов в год.

Ранее климатологи узнали, какие тайфуны стали еще опаснее из-за глобального потепления.

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