Россиянам рассказали, как ChatGPT для университетов повлияет на образование

OpenAI запускает версию ChatGPT для университетов. В компании разработали для вузов отдельный вариант корпоративной подписки. Новая версия чат-бота получила название ChatGPT Edu. Она работает на базе новой версии GPT — GPT-4o. О том, как внедрение нового продукта от OpenAI повлияет на образовательный процесс, «Газете.Ru» рассказала эксперт в области искусственного интеллекта, старший аналитик данных в ведущей международной консалтинговой компании Наталья Транкова.

«Безусловно, это значительный прорыв и серьезный технологический шаг в области образования. И несмотря на то, что это CHATGPT-подписка не будет включать новый функционал, это все та же CHATGPT Omni. Но она будет работать на университетском уровне, то есть ее покупает не студент, а университет. Так она станет доступной для всех участников образовательного процесса: преподавателей, студентов. На уровне студентов это помогает сделать их образование более интерактивным. Например, они могут задавать вопросы, которые им непонятны, получать ответы и наглядные примеры, что значительно облегчает процесс обучения. Это большое преимущество для студентов, которые не могут себе позволить персональных репетиторов, а разобрать сложные моменты у них не получается. И таким образом, я считаю, что CHATGPT-EDU позволит получить качественное образование в более доступном формате и помочь, например, в написании и защите дипломных работ», — объяснила эксперт.

По словам Транковой, внедрение этих моделей и подписок в образовательную систему может потребовать значительных перемен и эволюции в образовательной системе.

«Так, например, автоматизация написания докладов или решения задач может привести к тому, что нужно будет пересмотреть систему оценки, потому что то, что раньше занимало у студентов недели (например, написание курсовой), сейчас может занимать до часа. И с одной стороны это упрощает образовательные процессы, но с другой стороны есть риск того, что будет снижаться дисциплина и мотивация у студентов», — добавила она.

В связи с этим важно будет сохранить и развивать критическое и логическое мышление, потому что генеративные модели могут выполнить многие задачи, которые раньше требовали активного участия и длительного анализа студентов.

«Домашние работы, курсовые работы, сложные задачи. Их основная цель — тренировка ума и развитие способностей глубокого анализа, и сейчас этого можно будет лишиться при чрезмерном использовании нейросети», — резюмировала специалист.

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