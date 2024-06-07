США планируют сделать свою ядерную стратегию более агрессивной

Соединенные Штаты объявят о более «агрессивной» стратегии по ядерному оружию в пятницу, 7 июня. Об этом сообщает издание Semafor со ссылкой на высокопоставленного представителя американских властей.

Предполагается, что обновление американской стратегии по ядерному оружию будет официально анонсировано старшим директором Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранаем Вадди на конференции по контролю над вооружениями.

По данным издания, Вашингтон планирует сделать собственную стратегию более «конкурентной», а также будут внесены корректировки в вопросах размещения ядерного оружия США и его общей численности.

До этого белорусские военные успешно завершили полный цикл подготовки по использованию нестратегического ядерного оружия.

Белорусские экипажи и инженерно-технический персонал прошли как теоретическую, так и практическую подготовку.

Ранее в Госдепе рассказали, вернут ли США ядерное оружие в Корею.