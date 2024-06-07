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В Мексике закончили подсчет голосов на выборах

На выборах в Мексике окончательно подтверждена победа Клаудии Шейнбаум

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Daniel Becerril/Reuters

На выборах в Мексике окончательно подтверждена победа Клаудии Шейнбаум — центральный избирательный комитет республики завершил подсчет голосов на президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я убеждена, что этот результат является признанием со стороны народа Мексики того, что мы находимся на правильном пути, и уверенности в том, что мы продолжим продвигаться вперед в рамках четвертой трансформации. Мы всегда были и будем открыты к диалогу, укреплению свобод, демократии и, конечно же, близки народу Мексики», — заявила избранный президент Шейнбаум в социальных сетях.

Она получила 59,75% поддержки избирателей, или 35,92 миллиона голосов. Результат Шейнбаум превзошел ее предшественника, действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который на выборах 2018 года получил 30,11 миллиона голосов.

Инаугурация Шейнбаум произойдет через четыре месяца после выборов, 1 октября, когда будут завершены также парламентские выборы.

До этого в МИД заявили, что Россия рассчитывает на продолжение диалога с Мексикой после избрания нового президента страны Клаудии Шейнбаум.

Ранее посла Мексики пригласили в МИД РФ в связи с недопуском россиян на рейсы.

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