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Байден проведет встречу с Зеленским

Байден 7 июня встретится с Зеленским в парижском отеле

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 7 июня проведет встречу с Владимиром Зеленским во Франции. Об этом сообщил Белый дом.

Встреча состоится в парижском отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel.

До этого Байден заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России могут втянуть западные страны в украинский конфликт.

5 июня Джо Байден прибыл во Францию для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию высадки союзных войск в Нормандии.

Также во Францию прилетел Зеленский. Сообщалось, что президент Украины в ходе визита во Францию по случаю празднования годовщины высадки в Нормандии проведет встречу с Эммануэлем Макроном и рядом других должностных лиц, а также выступит в парламенте страны.

Ранее МИД РФ пояснил, что нужно для переговоров с Украиной.

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