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Эксперты не поддержали идею о невозвратных тарифах в отелях

Совет по кодификации не поддержал проект закона о невозвратных тарифах в отелях

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Изменение, предложенное Минэкономразвития, касающееся одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг, направленное на легализацию невозвратных тарифов в отелях, не получит поддержки. Об этом пишет «Ведомости» со ссылкой на экспертное заключение совета при президенте РФ по кодификации и улучшению гражданского законодательства.

Эксперты отвергли предложения по концептуальным причинам, говорится в заключении. Минэкономразвития предлагало изменить статью 782 часть 2 Гражданского кодекса России.

В настоящее время действующий порядок предусматривает возможность заказчика отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю реальных затрат (пункт 1 статьи 782 ГК).

Министерство экономического развития предложило дополнить данную норму фразой «если иное не предусмотрено законом».

Предполагалось, что право отельера не возвращать деньги за бронирование при использовании невозвратного тарифа будет закреплено в законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

Ранее в Турции началась акция протеста против туристических автобусов.

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